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Кабмін підвищив оклад
генпрокурора в 2,5 рази

Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:21

Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень.

Дивися повний текст Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:22

а KPI его из чего складывается? а, вспомнил - из надбавок за выслугу лет, интенсивность, премии, помощи на оздоровление и прочих плюшек
ruslan42212
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