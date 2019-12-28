Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень.
Дивися повний текст Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:21
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази
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Дивися повний текст Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:22
а KPI его из чего складывается? а, вспомнил - из надбавок за выслугу лет, интенсивность, премии, помощи на оздоровление и прочих плюшек
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