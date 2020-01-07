«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:41
Київстар і весь керуючий персонал компанії,є пропозиція зібрати всі ваші сім-картки і засунути вам в дупу.мережа-гімно,ніхераа не тягне.4г тягне тільки біля вишки.Коротше----ХЕР вам
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:47
Как говорила конь-не смешите мои подковы. У лайфа за эти деньги и инет есть и покрытие лучше.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:25
Какое "счастье" брать старому паспорт ползти в Киевстар, и ждать так называемое обновление в два раза.
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:00
Киевстар монополист.Работает не прозрачно.Персонал умалчивает все подводные камни.Все ошибки в свою сторону.Объяснить не могут.По киевстару плачет антимонопольный комитет.Но пиариться любит.Хотелось бы чтобы Киевстар "объяснял"не потребителям повышение тарифов под новый год и под рождественские праздники а государственным органам и политикам(если таковые есть).Представляю в Израиле резкое повышение тарифов по РОш А-Шана.А в Украине можно.Выглядит как пренебрежение.
Р.S. Агенты киевстара,не расхваливайте сами себя спрятавшись без фото
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:09
Ну и мне за 60 а 31дек. и 2 января в честь праздника,наверное, обЪегорили на 100грн.И объяснить не могут!!!Говорят не успел объединить тарифы!31 подключил один 2-го другой а третьего не успел!!!Это какими словами коментировать?
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:57
До Нового года было 35 грн без паспортов и сверок возраста, после Нового года стало 60 грн в мес. Пенсы умиляются от "заботы" Киевстара
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:11
звонки на номера других мобильных операторов – 0,6 грн/мин так а за що 60 грн? за дзвынки всередины мережы?
|