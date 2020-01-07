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«Київстар» запустив тариф
для людей старшого віку

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:39

Лутше увольте баласт выдумщиков всяких акций и тарифов.Поставте попроще подешевле и попонятней.яи люди к вам потянутся.
mastermichaell
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:29

Росіяни викупили, ось і почалось подорощення!!!
kara100
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:46

Пора переходить на лайку
seregaprochan2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:35

  Rainbow написав:звонки на номера других мобильных операторов – 0,6 грн/мин так а за що 60 грн? за дзвынки всередины мережы?

За 100 МБ интернета.
Пакет с самым дорогим интернетом среди всех операторов. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:59

Re: «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

Переносите номер к другому оператору не надо ныть
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:34

Что скажете про Интертелеком?
w1547
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:33

Re: «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

w1547 написав:Что скажете про Интертелеком?
Слкдцющий за 3моб
GALeon
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