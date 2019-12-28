«Київавтодор» отримав додаткові прилади для контролю якості виконаних робіт.
Дивися повний текст Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту на дорогах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:48
Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту на дорогах.
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:33
Приборы они на всех положили уже давно и эти немецкие тоже положат туда же
Давайте, дыбилы. И начинайте сразу с новопокрытого Шулявского моста.
Там покрытие 100% качественное, в дождь со снегом прямо в лужи положено, согласно всем температурным режимам и новейшим нанотехнологиям. Сам мэр лично принимал
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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