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Київавтодор сам буде контролювати
якість нового асфальту...

Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:48

Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту...

Пропонуємо до обговорення:
«Київавтодор» отримав додаткові прилади для контролю якості виконаних робіт.

Дивися повний текст Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту на дорогах.
R2
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А до этого кто это делал?)
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:23

Ям нет! Мы их не видим.
sal
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:48

Приборы! :( А я так надеялся, что будут проверить на вкус! :(
olegpm16
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:33

  olegpm16 написав:Приборы! :( А я так надеялся, что будут проверить на вкус! :(


Приборы они на всех положили уже давно и эти немецкие тоже положат туда же :evil:

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
«Київавтодор» отримав додаткові прилади для контролю якості виконаних робіт.

Дивися повний текст Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту на дорогах.

Давайте, дыбилы. И начинайте сразу с новопокрытого Шулявского моста.
Там покрытие 100% качественное, в дождь со снегом прямо в лужи положено, согласно всем температурным режимам и новейшим нанотехнологиям. Сам мэр лично принимал :twisted:
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Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:07

"дорожники получили рейку дорожную". Это на десятки тысяч км дорог получили целую одну рейку?? Это прорыв!
o_boiko
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