Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП —...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то їй необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03). У документі вказуються персональні дані ФОПа, а на сформоване повідомлення накладається спочатку новий КЕП, потім старий КЕП, яким він набув статусу суб’єкта електронного документообігу, а за наявності — також печатка.
Дивися повний текст Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП — пояснення ДПС
R2
Робот новин
Повідомлень: 100793
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:04
Что-то страшное. Который уже год, как заканчивается КЭП (который, вроде, для ФОП отдельный уже и не обязателен, но я по привычке), просто получаю в Привате новый. Не знаю, может Приват сам в налоговую ту F13911(03) отправляет, но меня не напрягает.
moveton
- Повідомлень: 6676
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 823 раз.
Профіль
