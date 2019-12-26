З 2021 року ЄС запускає систему авторизації в'їзду в Шенгенську зону для країн, які мають безвізовий режим.
Дивися повний текст Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 14:49
Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року.
Додано: Нед 12 січ, 2020 14:49
оооо супер доп зароботок для всяких прихлебал которые оказывают услуги выезжающим Рагулям + 20 Евро ( вангую) к цене услуг так и вижу - " заполнение анкет страховка Виза " сразу вспоминаю зазывал которые ловят на улице - Визой интересуетесь ??? возле визового центра.
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:13
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
yama, p_a_l, Вам, видимо, никогда не приходилось оформлять электронную визу в Республику Кипр (до ввода безвиза) или в Объединенные Арабские Эмираты? Я оформлял такие заявки в обе страны в свое время через интернет - никаких совершенно проблем с этим нет: не поднимая ж*** с дивана делаешь всё минут за 10-15, через пару дней получаешь ответ.
Ну а стоимость (7 евро за 3 года) вообще поражает воображение! Это цена 1 чашки кофе в год.
Т.е. всякие японцы (имеющие самый "ходовой" паспорт в мире) будут тоже обязаны подавать заявку ETIAS с 2021 года, а нас украинцев, мол, этим обидели? Что за тупой ватный вой, товарищи комментаторы?
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:39
Некоректний заголовок -- це нововведення стосується не лише українців, а громадян усіх країн, що користуються правом безвізового в'їзду до Шенгенської зони.
По змісту -- не бачу жодних проблем з тим, щоб витратити 10 хвилин на заповнення онлайн-форми, тим більше, що це потрібно буде робити не перед кожною поїздкою, а лише раз на 3 роки. Цей підхід жодним чином не скасовує безвізовий режим з ЄС.
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:28
А симметричное введение в Украине для граждан ЕС?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:09
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:44
Ужас какой. Кругом заговор - большевики, массоны и гидра мирового империализма.
Срочно в очередь за шапочками из фольги
P.S. не вижу commercially reasonable причин дописывать нолики. Но спорить не буду - можете просто добавить эту тему в закладки, а через год-два проверить
PPS. Это может быть неудобно тем, кто не знает английский или напрочь не умеет работать с компьютером, но вряд ли такие люди ездят в Шенген сами. Так что найдутся те, кто поможет.
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:49
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:15
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
А с чего надо будет начинать -с покупки билетов или с заполнения анкеты\
регистрации? А то купишь билеты,забукаешь отель -а система не пропустит...
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:35
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
Я впевнений, що це ініціатива нашого Президента. Я повністю підтримую це нововведення. У Львові на сьогодні вже не вистачає працівників, і приходиться постійно піднімати зарплати. Мешканці прикордонних сіл майже усі щоденно їздять на роботу за кордон, або щоденно переносять контрабас. І таким чином, працюючи на іноземні економіки, зовсім втратили почуття патріотизму. Завдяки новій системі авторизації у прикордонних містах буде більший вибір безробітних працівників. Відповідно збільшиться мій прибуток (зменшу зарплати).
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