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Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:48
awant lol
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jeugen
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:58
Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:05
antikkristall, не розчаровуй.
Надіюся це стосуватиметься і усіх, хто перебирається наземним транспортом, і на своїх двох.
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awant
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:29
awant написав:
І таким чином, працюючи на іноземні економіки, зовсім втратили почуття патріотизму.
Не волнуйтесь. Все ваши псевдопатриоты толпами бродят по Киеву с рассказами как Родину любить нужно и на каком языке.
И что интересно. Никто из них официально не трудоустроен. Наверно выгодно быть безработным патриотом.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:43
awant написав:
Я впевнений, що це ініціатива нашого Президента. Я повністю підтримую це нововведення. У Львові на сьогодні вже не вистачає працівників, і приходиться постійно піднімати зарплати. Мешканці прикордонних сіл майже усі щоденно їздять на роботу за кордон, або щоденно переносять контрабас. І таким чином, працюючи на іноземні економіки, зовсім втратили почуття патріотизму. Завдяки новій системі авторизації у прикордонних містах буде більший вибір безробітних працівників. Відповідно збільшиться мій прибуток (зменшу зарплати).
Напрасно надеетесь.
Нормальные специалисты никогда не работали у себя дома в западной Украине т. к. вы всегда держали низкие зарплаты.
Раньше от вас ехали в Киев и Москву, сейчас на запад
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:49
antikkristall написав:
Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета
...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.
Нещодавно був розпродаж квитків від Раянейр - так квиток в Мадрид коштував 27Євро. А тому, виходить що початкова реєстрація в 7 євро є четверттю від вартості квитка.
Звісно, що раз за 3 роки можна й заплатити. І це явно менше ніж 56євро при оформленні візи зі звичайним паспортом. Але сам факт створення Європою додаткової надбавки вартості поїздки... А ми на них рівняємося... В цьому питанні ми їх вже давно обігнали.
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jeugen
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:56
jeugen написав:
Але сам факт створення Європою додаткової надбавки вартості поїздки... А ми на них рівняємося... В цьому питанні
ми їх вже давно обігнали.
В каком именно "в этом вопросе" мы "их" обогнали? -- в том, что берем $85 онлайн или 2550грн (при въезде на 15 дней)?
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_hunter
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