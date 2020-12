Додано: Суб 05 гру, 2020 00:23

Libo написав: San написав: SNOW надувают знатно. SNOW надувают знатно.



Сегодня он был лучшим. Сегодня он был лучшим.

Да, сотрудники SNOW и прочего чуда могут уже приготовиться на пенсию в свои 25-35 лет. Давая опционы как бонусы, я думаю, даже не предвидели стоимости в овер 100 млрд. Теперь каждый сотрудники, реализовывая их в рынок, за пару-тройку лет получили многомиллионные пакеты. И самое интересное, их риск (стабильная зп + потенциал опциона) против рисков Либы (игра в музыкальные стулья).

зы. вообще выглядит как Калифорнийская мечта. Довелось поприсутствовать на всяких онлайн хеппи-фрайдей в зуме с такими ребятами - тема исполнения опционов и окна для этого дела уж очень волнующая. И разговоры о домиках в Кремниевой долине, или загородних на озере Тахо или на Гавайах. Скажу, что уровень инженеров и менеджеров - ну не топ.