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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:47

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:Станок і так працював будь здоров.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Зображення

Добре
Подивіться податкові надходження та витрати
Два трильйони витрат (через емсію в основному) в березні , два трильйони плюс зараз (теж через емісію). Податки не покривали витрат навіть до корони якщо ви не в курсі( а я впевнений що в курсі).
М2 про який ви любите говорити виріс на більше ніж 20% а це 20% плюс інфляції , а де вона осяде в штатах чи інших країнах через експорт інфляції це уже деталі

https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:57

  Libo написав:Нашел документы, подаваемые нерезидентом:

Где нашел?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:58

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:proof of ID number if not US citizen

справка из жека брокера утраивает (т.е. квитанция на коммунальные услуги, выписка из банка, письмо от госорганов Украины. Где указано ФИО и место жительства в Украине)
SSN нужен резидентам
ITIN нужен очень ограниченному количеству лиц, здесь таких нет
Нужен ли мне номер ITIN?
Относится ли следующее к вам?

У вас нет номера социального обеспечения (SSN) и вы не имеете права (Английский) на его получение, и
Вы должны представить федеральный налоговый идентификационный номер или подать федеральную налоговую декларацию, и
Вы относитесь к одной из следующих категорий.
----- Временно проживающий в США иностранец, который должен подать подавать налоговую декларацию США
----- Постоянно проживающий в США иностранец, который (на основании дней пребывания в Соединенных Штатах) подает налоговую декларацию США
----- Иждивенец или супруг гражданина США/постоянно проживающего в США иностранца
----- Иждивенец или супруг временно проживающего в США иностранца, имеющего визу
----- Временно проживающий в США иностранец подавший заявление на льготы в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения
----- Временно проживающий в США иностранный студент, профессор или исследователь, подающий налоговую декларацию США или заявляющий об освобождении от уплаты налогов

В этом случае вы должны подать заявление на получение номера ITIN.

https://www.irs.gov/ru/individuals/indi ... ion-number
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 15 січ, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:59

  Ukrainian написав: Подивіться

Не надо спрыгивать с темы. Где работающий станок?
С июня по декабрь ФРС напечатали ровный круглый ноль.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:02

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Подивіться

Не надо спрыгивать с темы. Где работающий станок?
С июня по декабрь ФРС напечатали ровный круглый ноль.

Просто человек не видит разницы между центральным банком и правительством)
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:06

St/2

Ну значит если ты все это прошел от начала до конца, заведи новую ветку специально для этого и расскажи людям как это делается практически. Ты же видишь, что многим интересно, но не знают с чего начать и как это все пройти практически. А то сам торгуешь, а людям не рассказываешь. Эгоист.
Потом, я думаю есть вопросы с нашими банками ...
Или сделай платное консультирование по открытию брокерского счета и дай рекламу.

Брокеры в США, как только слышат нет SSN, адреса и банковского счета в Америке, сразу говорят досвидос. SEC в своих официальных разъяснениях требует получения ITIN. А оказывается есть совсем простой путь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:08

  St/2 написав:
  Libo написав:Нашел документы, подаваемые нерезидентом:

Где нашел?


На твоем IB.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:12

Тебе ссылку дали, кому нуден ITIN.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:12

  nekefer написав:справка из жека брокера утраивает (т.е. квитанция на коммунальные услуги, выписка из банка, письмо от госорганов Украины. Где указано ФИО и место жительства в Украине)
SSN нужен резидентам
ITIN нужен очень ограниченному количеству лиц, здесь таких нет


Всё так просто?! :shock: Ты это тоже так просто проходил?
Так хулиус вы страдаете? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:13

  St/2 написав:
  Ukrainian написав: Подивіться

Не надо спрыгивать с темы. Где работающий станок?
С июня по декабрь ФРС напечатали ровный круглый ноль.

Дивимось на річні баланси початок кінець року.
Я кинув силку там є як баланс змінився з 15 січня 2020 та за попередній тиждень
Робіть скріншот будемо помісячно порівнювати чи є там плюс чи немає.
Я розумію що бізнес і все таке, як кажуть конфлікт інтересів, але без ФЕДі та його станка не було б і близько цього скаженого росту на американській біржі (і азійських теж).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 184185186187>
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