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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 08 тра, 2021 19:47
https://www.zerohedge.com/markets/horri ... ing-driver
Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China
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change_pm
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:39
change_pm
Грузовик сдавал назад, это очевидно.
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St/2
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Додано: Суб 08 тра, 2021 23:45
сколько к шортам добавил после этого видоса?
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trololo
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Додано: Нед 09 тра, 2021 07:23
trololo написав:
сколько к шортам добавил после этого видоса?
пол кило
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