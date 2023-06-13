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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 11 бер, 2023 00:34
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
ну все, майкл беррі накінець наврочить кризу. але помер наче якийсь мусорний банк, перегрались з нфт/кріпто братушками. (Чесно офтоплю, ліньки розбиратись, побачу що на наступному тижні буде. Сам сиджу в облігаціях, тому навіть не слідкую що там з акціями).
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:57
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
в этой истории мне больше всего нравится американский подход к делу, никаких терпил, если не отдали деньги в четверг, значит в пятницу тебя закроет регулятор, Гонтарева нервно курит в сторонке
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:41
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:08
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Хай венчурні інвестори тепер шукають бабки як спасати свої стартапи. В твіттері фанати ілона-лібертаріанці які хейтили вплив держави в економіку вже плачуть що де ФРС, "дайте гроши", хай тонуть
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Додано: Пон 10 кві, 2023 21:25
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Скоро война США и Китая. Какие идеи что можно купить/продать?
Додано: Вів 11 кві, 2023 13:51
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
до середины осени вообще ничего бы не покупал
можно конечно облигаций взять с погашением через полгодика под 4%+ в долларе (с апсолютной надежностью относительно аналогичных ОВДП)
Додано: Сер 12 кві, 2023 22:08
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
ФРС выкатили прогноз рецессии на 2 года
Додано: Чет 04 тра, 2023 07:21
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
ну шо за месяц отминусовали КредитСвис + ПервыйРепаблик + ПакВест этой ночью
ну как бы идем на рекорд
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:10
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
такое безумие, открыть чтоли шортов
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