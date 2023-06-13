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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:34

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ну все, майкл беррі накінець наврочить кризу. але помер наче якийсь мусорний банк, перегрались з нфт/кріпто братушками. (Чесно офтоплю, ліньки розбиратись, побачу що на наступному тижні буде. Сам сиджу в облігаціях, тому навіть не слідкую що там з акціями).
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:57

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

в этой истории мне больше всего нравится американский подход к делу, никаких терпил, если не отдали деньги в четверг, значит в пятницу тебя закроет регулятор, Гонтарева нервно курит в сторонке
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:41

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

жара :oops:
https://www.federalreserve.gov/aboutthe ... closed.htm
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:08

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Хай венчурні інвестори тепер шукають бабки як спасати свої стартапи. В твіттері фанати ілона-лібертаріанці які хейтили вплив держави в економіку вже плачуть що де ФРС, "дайте гроши", хай тонуть
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Зображення
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 21:25

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

Скоро война США и Китая. Какие идеи что можно купить/продать?
R01
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2023 13:51

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

до середины осени вообще ничего бы не покупал
можно конечно облигаций взять с погашением через полгодика под 4%+ в долларе (с апсолютной надежностью относительно аналогичных ОВДП)
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2023 22:08

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ФРС выкатили прогноз рецессии на 2 года :?
Staff Economic Outlook
For some time, the forecast for the U.S. economy prepared by the staff had featured subdued real GDP
growth for this year and some softening in the labor
market. Given their assessment of the potential economic effects of the recent banking-sector developments, the staff’s projection at the time of the March
meeting included a mild recession starting later this year,
with a recovery over the subsequent two years. Real
GDP growth in 2024 was projected to remain below the
staff’s estimate of potential output growth, and then
GDP growth in 2025 was expected to be above that of
potential
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 07:21

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ну шо за месяц отминусовали КредитСвис + ПервыйРепаблик + ПакВест этой ночью
ну как бы идем на рекорд 8)
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:10

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

такое безумие, открыть чтоли шортов
nekefer
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