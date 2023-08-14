Ідеї для торгівлі на ринках США

Додано: Вів 08 сер, 2023 12:17

Минулого тижня аналізував свіжий квартальний звіт Apple. Взагалі мені не подобаються останні звіти компанії. Компанія вже 6 звітів підряд, тобто півтора року, топчеться на місці. Я не міг зрозуміти, що саме мені так не подобається. Наче і фінансові показники для теперішнього часу непогані і порівняно з конкурентами на рівні, але щось не те. І сьогодні зрозумів, що ж мені крутило – вона перестала реінвестувати! Рівень реінвестицій складає лише 9,3%, тобто технологічна компанія інвестує в свій розвиток лише 9,3% від свого прибутку. Це дуже мало для технологічної компанії. Схоже менеджмент не розуміє куди їм інвестувати далі чи немає плану розвитку чи не хоче – не знаю, але це факт. Пливуть собі за течією.

На противагу Apple для мене виступає Meta Platforms (Facebook). Компанія теж почала буксувати десь півтора року назад і одразу почались просто неймовірні інвестиції компанії в розробки нових продуктів, зокрема в метавсесвіт. Весь ринок дивився на них як на божевільних. Рівень реінвестицій зараз складає 67,8% від прибутку! Я не знаю, чи створять вони свій інший світ, але чомусь мені здається, що шансів зробити якісний стрибок у них значно більше ніж в Apple. А час покаже чия стратегія була правильною.