чтобы выжить рынку долга нужно отдать на съедение рынок акций
хотя многие сейчас прогнозируют локально дно по акциям, но скорее всего будет второе дно в подарок
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 05 жов, 2023 08:24
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
лучшая статья на мой взгляд за последние полгода
чтобы выжить рынку долга нужно отдать на съедение рынок акций
хотя многие сейчас прогнозируют локально дно по акциям, но скорее всего будет второе дно в подарок
Додано: П'ят 27 жов, 2023 22:30
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
итак второе дно, не последнее, но думаю все плохое уже в цене (если не бахнет Ираном) и ближайший месяц падать не будем
на любом росте имеет смысл закрывать лонги, в перспективе будем еще ниже
Додано: Сер 08 лис, 2023 18:36
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
ну шо, вроде топ, очень быстро взлетели, значит быстро и падать
мелкие уже припали, АПЛ амазоны и микрософты начинают сегодня
идем на перелои прошлого года
Додано: Вів 14 лис, 2023 17:56
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
а да большой шорт
Додано: Сер 06 гру, 2023 12:43
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
та должно же оно упасть то наконец
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:19
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
карочи дупа, пора на завод
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