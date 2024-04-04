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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:25

  Bobua написав:моно->вайз->интерактив -- це хоч законно? :)

А чому ні ? :)

  Bobua написав:Пфайзер і Ко списувати ще зарано :)

Саме так. Ось із компанії гарно вистрілили Елай Ліллі та Ново Нордіск із своїм зіллям від діабету - виявилось що у світі ожиріння епідемія :shock:
але зараз вони занадто дорогі вже..
запіздно вже купляти, скоро продавати :)

Так, пфайзер зараз дешевий, але ..
якщо Пфайзер брати то дуже надовго і не варто чекати надприбутків - компанія стара, дуже велика, рости їй майже нікуди, хоча хайпанути та вистрілити в майбутньому на якомусь свинячому грипі може. Трохи підрости коли схаменеться і поріже кости після ковідної вечірки теж може.
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:43

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

повеяло коррекцией процентов на 5 минимум
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 21:17

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

о как, толпе довели таки что инфляция никуда не испарилась, на дно
nekefer
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