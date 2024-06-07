Ідеї для торгівлі на ринках США

А чому ні ?
Саме так. Ось із компанії гарно вистрілили Елай Ліллі та Ново Нордіск із своїм зіллям від діабету - виявилось що у світі ожиріння епідемія
але зараз вони занадто дорогі вже..
запіздно вже купляти, скоро продавати
Так, пфайзер зараз дешевий, але ..
якщо Пфайзер брати то дуже надовго і не варто чекати надприбутків - компанія стара, дуже велика, рости їй майже нікуди, хоча хайпанути та вистрілити в майбутньому на якомусь свинячому грипі може. Трохи підрости коли схаменеться і поріже кости після ковідної вечірки теж може.