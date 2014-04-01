Ідеї для торгівлі на ринках США

Рік тому, коли індекс S&P 500 підібрався до позначки 5000, стало очевидно, що ринок акцій сильно перегрітий. Більшість інвестиційних домів на 2024 рік робили невтішні прогнози. Я теж поділяв їх думку, але в глибині душі був налаштований оптимістично і з ринку досі ще не вийшов. Чому? Бо це був рік президентських виборів і було очевидним, що діюча влада буде робити все, щоб відтермінувати негатив на кінець року.Зрештою так і сталося — всі спроби дестабілізувати ситуацію жорстко присікались. А коли на початку серпня керманичі японського центробанку, знаючи, що попереду у США зниження облікової ставки, вирішили на цьому нагріти руки — Джанет Єллен відразу надавала їм по пальцях, подивилася грізним поглядом в очі і наказала: «Щоб це було останній раз!»Постійні інʼєкції ліквідності драйвили ринок все вище і вище... Однак, демократам це все одно не допомогло — їх пасивність і соціалістичні наративи виборцям вже стали поперек горла, тому вони ризикнули своєю стабільністю і віддали голоси Дональду Трампу. Передбачувану нерішучість змінила рішуча непередбачуваність…Втім, ринки сприйняли це все позитивно. Святкування тривало цілий місяць і супроводжувалось безпрецедентним припливом капіталу у фонди, що інвестують в американські акції. Капіталізація фондового ринку США в моменті сягнула 50 трильйонів доларів і тепер становить майже половину від загальної світової капіталізації.Одним словом, Christmas Rally вдалось на славу. Але похмілля потрохи спадає і люди починають чесати потилицю — А далі що? Всі усвідомлюють, що держборг захмарний, економіка перекошена і рано, чи пізно це все таки доведеться ставити з голови на ноги. І без радикальних кроків не обійтись…В інтересах республіканців зробити це чим раніше, бо зараз весь негатив можна ще списати на папєрєдніків, а потім це вже зробити буде важче. Та й наступні вибори не за горами, а після тих всіх непопулярних реформ треба ще встигнути за собою прибрати і до 2028 року знову сподобатись виборцям…Тому переконаний, що в якийсь із наступних двох років просадка буде однозначно. Проте, якщо мова йде саме про 2025, то тут, як у тому анекдоті, є два сценарії розвитку подій: У першому все буде добре і ринки підуть вгору (як це було в 1965-му). У другому все буде погано і ринки підуть вниз (як у 1981-му). Але давайте по-порядку…Якщо озирнутися на історичні аналогії, які американський аналітик Том МакКлілан нещодавно виклав у статті «Chart In Focus», то можна побачити, що поточна цінова динаміка ринку дуже схожа на 1964 і 1980 роки.В 1964 році до влади прийшов Ліндон Джонсон, який був віцепрезидентом у Кенеді і після його вбивства легко виграв вибори. На Уолл-стріт тоді теж святкували, розраховуючи, що політика, яка вивела фондовий ринок з жахливого ведмежого ринку, буде продовжена. Впродовж 1965-го зростання дійсно продовжилось, але вже в 1966-му ринки знову обсипались…Однак, більш ймовірним зараз виглядає сценарій початку 1980-их, коли до влади прийшов Рональд Рейган. Він, як і Трамп, теж був президентом-реформатором, який обіцяв вирішити всі проблеми, що стояли тоді перед країною. Але через декілька тижнів після його обрання ринки пішли в затяжне піке, яке тривало від початку 1981-го аж до середини 1982 року…Високу ймовірність того, що 2025-й повторить сценарій 1981 року, підтверджує також інша статистика. Якщо ви читали наші попередні огляди про облікову ставку ФРС (див. хештеги внизу), то пам'ятаєте — її зниження починається коли економіка сповільнюється. За чим зазвичай слідує і сповзання ринків.Але відбувається це не відразу. Якщо ви дослідите статистику індексу S&P 500 з 1957 року, то побачите, що впродовж трьох місяців після зниження ставки ринок ще зазвичай зростає (в середньому +1.5%). Однак вже через рік глобальна ліквідність стискається і S&P 500 просідає в середньому на -13.5%.. За іронією долі, рівно через три місяці (18 грудня) ФРС оголосило про чергове зниження ставки, але аналітики між слів прочитали якісь там «перестороги» і ми побачили потужну хвилю розпродажів. Насправді ж ці події були звʼязані між собою дуже умовно…Хай там як — життя продовжується і більшість інвесторів зараз хвилює питання: То що ж робити? Якщо ви в ринку — є сенс подумати про хедж. Якщо лише набираєте позицію — краще заходити в ринок поступово, усереднюючи позицію за вертикальним і горизонтальним принципом. Але про це поговоримо вже наступного разу…А загалом не забувайте, що кожна просадка — хороша можливість придбати першокласні активи з великим дисконтом. Для прикладу, після падіння 1982 року індекс S&P 500 потім зростав 18 років поспіль — з 107 до 1517 пунктів. Це принесло інвесторам 1318% доходу (в середньому 16% щороку). А Рейган в 1984 році балотувався вдруге і здобув впевнену перемогу в 49 із 50 штатів.P.S. До речі про американські гірки — Якщо хочете додати гостроти враженням, наступного разу візьміть з собою на атракціон великий болт. На самій горі перед початком спуску дістаньте його з кишені, покажіть оточуючим і запитайте: «Цікаво, а це тут звідки взялося?..» Їхні крики під час різких спусків тоді стануть більш щирими, а жах в очах — максимально переконливим )