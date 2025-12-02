RSS
На скільки азартні ігри
поповнюють дербюджет України...

На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:54

На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України...

Пропонуємо до обговорення:
Легалізований в Україні понад п’ять років тому гральний бізнес продовжує наповнювати державний бюджет.

На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України (інфографіка)
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:54

> У 2025 році до бюджету заклали 1 млрд 295,7 млн очікуваного доходу. З січня по жовтень бюджет вже отримав 1 млрд 312,4 млн, тобто — план також буде перевиконано.
> У 2026 році від ліцензій на гральний бізнес уряд розраховує отримати 1 млрд 062,1 млн грн.

А вот с этого места падения даже ожиданий поподробнее, пожалуйста. Льготу для казино какую-то добавили? У игравших мобилизованных деньги закончились?
