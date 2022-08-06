Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Нерухомість в Анталії: українці на другому місці як інвестори
За підсумками листопада 2025 року українці побили громадян Німеччини в конкурсі "Хто купить більше всіх квартир на всесвітньовідомому курорті" та вийшли на ДРУГЕ місце в ТОП-10 інвесторів-іноземців (треба дивитися нижню піктограму): https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2025-54149 Листопад 2025 року - не самий плодовитий місяць для інвестицій, але люди не зівають... Українці купили в листопаді 159 квартир, а громадяни Німеччини - тільки 151...
Пане Акурт, а де більша частина допису?
Цікаво, що люди які дають мільярди Євро допомоги купили менше ніж люди з однієї з набідніших країн яка 4-й рік в повномасштабній війні...
Ну, я видалив 90% допису про інвестиції - навіщо мені когось умовляти та намагатися передбачити майбутнє - був ранішній експромт після ранішньої кави прямо в ліжку. Он я читаю київську гілку - там пишуть про те, що панове в чергу купують по 1/4 мільйону доларів паралелепіпеди під ремонт в Києві, який точно буде столицею світу. То навіщо заважати дурницями про те, що на всесвітньовідомому курорті можна купити 3-к квартиру за ціною 1-к гнидника на лівому березі Києва? У людей там бізнес під назвою «лохотрон». Тому я з мого ранішнього експромту залишив тільки сухий факт. Я звернув увагу на те, що ви мені поставили «+» за той допис, дякую.