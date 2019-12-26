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Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32
Пропонуємо до обговорення:
Через кілька тижнів таке явище як нелегальні автозаправні станції (АЗС) повністю зникне. Про це заявив на нараді прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32
Монополия, монополия, монополия. Интересно ему заплатили?
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