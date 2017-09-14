Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:47
А каким образом недвижимость привязана к гражданству ?
Может я чего-то не знаю, но не первый раз такое встречаю
fox767676
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:49
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии 🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. 🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю". 🇺🇦 60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.
Xenon
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:52
Xenon написав:
а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев.
Непонятно что скрывается за такими формулировками
Терпеть несколько месяцев ради чего - перемоги или просто завершения войны?
И что будет когда терпець урвется? :
Видимо Гарик с Борей привозили бабло на "исследования общественного мнения"
Не на пэтриоты же
fox767676
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:58
очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции
Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины
fox767676
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:58
Xenon написав: 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии 🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. 🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю". 🇺🇦 60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.
"Но блізок, блізок міг побєди. Ура! Ми ломім, гнутся швєди..."
В мене не те що жир від таких результатів опитувань, а аж смалець з медом потік по монітору. Зара на хліб буду мастити
whois2010
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:04
ЛАД написав: Banderlog
, это как раз тот ответ, которого я и ожидал.
Поэтому и написал:
особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
Banderlog
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:08
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog
, это как раз тот ответ, которого я и ожидал.
Поэтому и написал:
особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб
гадить нам в мозги
.
якщо кажемо про опіум для народу, чого забув про святих отців УПЦ МП?
Shaman
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:10
Xenon написав: 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии 🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. 🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю". 🇺🇦 60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.
"Готові до оборони" - але ж ЧОМУСЬ сидять вдома?
Чому їм ВЖЕ(а краще - то 3р тому) не піти на фронт???!
Успіх
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:10
тут час від час розповідають, що жити за диктатури не так й погано, а от при корупції - дуже погано. а ніхто не розуміє, що це дуже пов'язані речі. такий собі показовий приклад
Адам Кадиров з’явився в годиннику з білого золота зі 104 діамантами — росЗМІ
У неповнолітнього сина глави Чечні Рамзана Кадирова, Адама Кадирова, виявили годинник вартістю понад 41 мільйон рублів (20 млн грн).
Це вже щонайменше четвертий дорогий годинник у колекції Адама Кадирова, про який стало відомо публічно. У лютому 2022 року він демонстрував Richard Mille 035 вартістю 37 млн рублів (18 млн грн), у листопаді того ж року на його руці помітили Audemars Piguet за 85 млн рублів (42 млн грн), а на весіллі в червні 2025 року він одягнув Jacob & Co із серії Billionaire ASHOKA, що залежно від моделі коштує від 2 до 20 млн доларів.
звісно все Аллах дав, але...
Shaman
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:14
Успіх написав:
"Готові до оборони" - але ж ЧОМУСЬ сидять вдома?
Чому їм ВЖЕ(а краще - то 3р тому) не піти на фронт???!
портрет анонімного незламника давно зафіксован в скрижалях
Среднего роста,
Плечистый и крепкий, Ходит он в белой. Футболке и кепке. Знак «ГТО*» На груди у него. Больше не знают. О нем ничего
Гото́в к труду́ и оборо́не (аббрев. ГТО)
fox767676
