RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук відклав повне
зникнення нелегальних АЗС

Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32

Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька тижнів таке явище як нелегальні автозаправні станції (АЗС) повністю зникне. Про це заявив на нараді прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32

Монополия, монополия, монополия. Интересно ему заплатили?
otg
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук обіцяє знищити "схематози" і "договорняки" у...
R2 » Вів 14 січ, 2020 13:00
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 13:00
R2
Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони
R2 » Суб 28 гру, 2019 15:50
4 627
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2020 06:13
shapo
Гончарук пояснив, чому заощадження людей у валюті не... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 гру, 2019 21:43
21 1899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 21:17
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16770)
14.01.2020 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.