Внимание черные регистраторы! Или как "отжимают" недвижимост

Додано: Сер 15 січ, 2020 15:06

Уже много писалось о незаконных перерегистрациях, вследствии чего у собственников отбиралась их законная собственность и лучшими помощниками в этом являються чёрные регистраторы, которых к сожалению не становиться меньше.Ещё не так давно отгремели многие резонансные случаи как в сентябре 2017 года сново "отжали" недвижимость - автостоянку по ул. Набережная Заводская, 110 в Днепре. На этот раз виновником торжества явилась государственный регистратор Покровской районной государственной администрации Кривошей Анастасия Анатолиевна, проживающая в пгт. Покровское Днепропетровской области и подозревается в незаконной смене собственников объекта недвижимости. По данным следствия, она действовала умышленно по предварительному сговору с неустановленными лицами. В связи с этим Красногвардейским районным судом г. Днепропетровська от 28 августа 2018 года госсрегистратора отстранили от занимаемой должности по криминальному делу зарегистрированому в ЕРДР за № 12017040000001108, а также назначили меру пресечения в виде домашнего ареста (номер криминального дела в едином реестре судебных решений202/3221/18).Следствие установило, что в начале сентября 2017 года госрегистраторша незаконно изменила владельца автостоянки по ул. Набережная Заводская, 110 в Днепре. Кроме того, с 21 августа по 11 сентября 2017 года Кривошей также выполняла несанкционированные действия в отношении других объектов. Согласно данным эдиного реестра судебных решений номер дела 189/520/19 Кривошей Анастасии предьявлено обвинение по статье 365-2 часть 3 Криминального кодекса Украины, сейчас её дело рассматривает Покровский районный суд Днепропетровской области. В связи с этим госсрегистратору грозит от 5-8 лет лишения свободы, а также ограничение права занимать государственные должности на срок до 3 лет.13 ноября 2018 года суд наложил арест на имущество, с которым выполнялись указанные незаконные действия, а именно:• 32 земельных участка общей площадью 123 гектара,• автостоянка,• 6 квартир,• 3 группы нежилых помещений,• 2 жилых домаИсточники: