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Внимание черные регистраторы! Или
как "отжимают" недвижимост

Внимание черные регистраторы! Или как "отжимают" недвижимост
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:06

Внимание черные регистраторы! Или как "отжимают" недвижимост

Уже много писалось о незаконных перерегистрациях, вследствии чего у собственников отбиралась их законная собственность и лучшими помощниками в этом являються чёрные регистраторы, которых к сожалению не становиться меньше.
Ещё не так давно отгремели многие резонансные случаи как в сентябре 2017 года сново "отжали" недвижимость - автостоянку по ул. Набережная Заводская, 110 в Днепре. На этот раз виновником торжества явилась государственный регистратор Покровской районной государственной администрации Кривошей Анастасия Анатолиевна, проживающая в пгт. Покровское Днепропетровской области и подозревается в незаконной смене собственников объекта недвижимости. По данным следствия, она действовала умышленно по предварительному сговору с неустановленными лицами. В связи с этим Красногвардейским районным судом г. Днепропетровська от 28 августа 2018 года госсрегистратора отстранили от занимаемой должности по криминальному делу зарегистрированому в ЕРДР за № 12017040000001108, а также назначили меру пресечения в виде домашнего ареста (номер криминального дела в едином реестре судебных решений202/3221/18).
Следствие установило, что в начале сентября 2017 года госрегистраторша незаконно изменила владельца автостоянки по ул. Набережная Заводская, 110 в Днепре. Кроме того, с 21 августа по 11 сентября 2017 года Кривошей также выполняла несанкционированные действия в отношении других объектов. Согласно данным эдиного реестра судебных решений номер дела 189/520/19 Кривошей Анастасии предьявлено обвинение по статье 365-2 часть 3 Криминального кодекса Украины, сейчас её дело рассматривает Покровский районный суд Днепропетровской области. В связи с этим госсрегистратору грозит от 5-8 лет лишения свободы, а также ограничение права занимать государственные должности на срок до 3 лет.
13 ноября 2018 года суд наложил арест на имущество, с которым выполнялись указанные незаконные действия, а именно:
• 32 земельных участка общей площадью 123 гектара,
• автостоянка,
• 6 квартир,
• 3 группы нежилых помещений,
• 2 жилых дома

Источники:
http://www.litsa.com.ua/show/a/43410?desktop=true
https://sud.ua/ru/news/ukraine/126380-v ... vizhimosti
http://blog.meta.ua/~svarovoiss99/
http://stateyki.org.ua/articles/kak-che ... -v-dnepre/
Savonyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:39

Да, с этим в Днепре проблема. Да разве только в Днепре...
Glossariy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52

Недвижимость, коррупция

Наслышана о - Кривошей Анастасия Анатольевна, много понаделала делов. Эсли не ошибаюсь то в прошлом она - Панасенко Анастасия Анатольевна...
Helsinki
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:27

Re: Внимание черные регистраторы! Или как "отжимают" недвижи

Как успехи?
Мизантрóп
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