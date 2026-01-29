Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.

.......Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.



И именно в автоматическом режиме целью был выбран гаражный кооператив, продолжил руководитель облпрокуратуры.



«Дрон его выбрал, исходя из тех фотографий, тех карт, которые были записаны в его память. В дронах типа FPV есть микрочипы, на которые записываются карты местности, определенные фотографии, и дрон, переходя в автоматический режим, выбирает один из тех объектов, которые у него уже записаны в памяти», — пояснил Папуша.



«Поэтому в таких случаях довольно сложно прогнозировать, в какой именно части города может произойти поражение того или иного объекта, или какой объект враг выберет себе в качестве цели», — добавил он.