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(неадекваты) Глобал Кредит

(неадекваты) Глобал Кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15

(неадекваты) Глобал Кредит

Названивает по долгу неизвестного мне человека. Невменяемые, все попытки объяснить, что к долгу и должнику я не имею никакого отношения безуспешны. Даже не пытаются убедится, что звонят тому или не тому, кому надо. Угрожают, что поставят на круглосуточный дозвон - специально звонил по номеру, пытался что-то объяснить (044) 466-28-88 (взят на сайте https://globalcredit.ua/)
Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Приветствую полезные советы, варианты, способы наказать этих ур**.
vpchelko
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Повідомлень: 102
З нами з: 05.07.17
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