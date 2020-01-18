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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:36

1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22

  andrijk777 написав:safonovstanislav
У вас грає ненависть до депутатів і української влади в загальному, а не розум і логіка. Як власне і у більшості українців.
Будь ви депутатом ви б співали зовсім іншу пісеньку і розказували зовсім інші байочки.

Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36

  safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.

  safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18

  andrijk777 написав:
  safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.

  safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти.

Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства.
Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
safonovstanislav
 
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  #<1234
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