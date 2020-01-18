Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:36
1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22
Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18
Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства.
Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
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