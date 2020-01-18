Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18

andrijk777 написав: safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства. Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.

safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти. У меня нет ненависти к депутатам и власти.

Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства.Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть