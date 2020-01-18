Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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andrijk777 написав:safonovstanislav У вас грає ненависть до депутатів і української влади в загальному, а не розум і логіка. Як власне і у більшості українців. Будь ви депутатом ви б співали зовсім іншу пісеньку і розказували зовсім інші байочки.
Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.
safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти.
Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства. Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
safonovstanislav написав:решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
От себя добавлю, что даже при наличии границ, при современном техническом развитии, без проблем можно на процентов 90 автоматизировать такие процессы (на той же таможне: совместная обработка груза, где программа в автоматическом режиме сверяет данные о грузе на выходе оттуда и на входе тут и наоборот. А методом рандома проверять несколько % от потока + подозрительной груз, помеченный роботом), таким образом полностью исключив коррупционный человеческий фактор и необходимость содержания толпы таможенников и прочих фискалов.
Конечно, перед этим нужно ввести простую прозрачную систему налогов и сборов (как в том же Сингапуре или ОАЕ), чтобы для того чтобы их посчитать, не требовался целая толпа бухгалтеров и юристов (это к правильному замечанию выше ). И так можно автоматизировать по всем направлениям государственного управления, начиная от банальной выдачи различных "справок для справки" (или лучше отмены разной подобной чепухи), заканчивая более сложными вещами. Мы ж уже не в 20-х годах прошлого столетия живем.
А так, имеем "деби-лов", "профанов", министров культуры, борющихся с советскими памятниками-тачанками, но не замечающих обваленных стен и крыш музеев и прочих ноунейм чиновников - при этом считающих что своим безделием они заслужили на зп как у президента Франции.
Весна прийде - саджати будемо! ... - Ну, через рік, так через рік!
safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.
safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти.
Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства. Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
Це що ви описали називається утопія. Почитайте що це таке.
Ми не Болгарія і не Польща і не США. Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах. Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка. Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000. Повернулись до початкових моїх слів "Яку владу народ хоче - таку і має".
Клоун, хватит чушь писать. 100000 грн прекрасная зарплата для наемного работника в нашей бедной стране. Если учесть что министр имеет мешок замов и аппарат которые за него вск делают.