Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:26
greenozon написав: proftpd66 написав:
если обмен выиграшный от инвестора.
а якщо програш?
допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера
)
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA) Share
Avoid
Reduce
Accept
прошу розтовкмачити українською, або російською видылене, загалом згоден з вами.
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик
які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО
- " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
?
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yama
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:31
yama написав:
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик
які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО
- " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
?
Бывает оперативная инфа с от межбанка что например продавцов продает, таким образом можно использовать оперативную информацию и перестраховаться, конвернуть гривну в бакс., может 10коп. проиграть, но зато перестраховаться, если будет оперативная инфа из межбанка
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44
yama написав:
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
?
Говорят, что есть трейдерская мудрость, у того кто словил дно, второе дно в подарок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:53
сейчас есть "Наш капитал для оборота": 1.2к$ в моно банкк, курс приемки 24.06
B налик ~70к+ грн (часть надо вернуть до 31 числа для кред. лимита)
Там написали что есть припущенная:viewtopic.php?p=4846452#p4846452
сейчас поменять онлайн по 24.06?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:54
Написал туда. Сливать по ~24.15 или нет?viewtopic.php?p=4848295#p4848295
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:13
proftpd66
Операция:
3к продал по 24.25 когда проснулся.БАНК ИГРЫ:
1) ~75к грн старые (с них отдать 40 до 31 для кред. лимита) + 72к грн по 24.25.
2) 4к$ для Альфы.
3) Есть евро. Но пока курс не для продажи.
Коммунисты всех стран соединяйтесь
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:43
24.25 - слив был не выгодный. На ветке ДС написали что будут выплаты в бюджет. Слива хочу сделать 25.5, но может быть что его никогда не будет. Не понятно когда будет...!!
Карты "до востребования" / "Овернайт" 15%(12.1%) годовых:
- Коко-дебит (Банк форвард)
- Белки от 200к грн
- Укргаз банк минимальный остаток за месяц.
Гривну которую не удачно слил хочу на до востребования 15% (в конце года будут +10%) или купить у контрабандистов интересные товары, если такие будут.
БАНК ИГРЫ:
без изменений
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:36
2к$ в монобанке поменял по 24.75. И еще на улице 1к$ по 24.8
сегодня купил евро 3.4к по 26.77
и доллар 1.3к по 24.5
Банк игры:
Гривны 55к. долларов 8к, евро ~3.5к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:13
3.9к евро вчера продал по 28.7 в Укргаз Онлайн.
вечером опт был 30.6, и обменники 30.2-30.5 к вечеру. Потом опт поставили на 29 на ночь.
Сейчас думал на панике купить обратно по 26.5 в Укргаз банке часть из 80к грн (40к/40к). Для перестраховке вдруг пойдем на 30 по доллару и на 37 по евро.
народ в панике купил все в метро супермаркете сегодня. Наш народ заработал много денег и может на панике разогнать на 30-40. Даже, если нерезиденты будут просто наблюдать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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