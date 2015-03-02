Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

Додано: Чет 12 бер, 2020 09:13

3.9к евро вчера продал по 28.7 в Укргаз Онлайн.



вечером опт был 30.6, и обменники 30.2-30.5 к вечеру. Потом опт поставили на 29 на ночь.



Сейчас думал на панике купить обратно по 26.5 в Укргаз банке часть из 80к грн (40к/40к). Для перестраховке вдруг пойдем на 30 по доллару и на 37 по евро.



народ в панике купил все в метро супермаркете сегодня. Наш народ заработал много денег и может на панике разогнать на 30-40. Даже, если нерезиденты будут просто наблюдать.