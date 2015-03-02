Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

proftpd66 написав:
поменял доллары на евро по курсе :
29.97/26.67
1.123
сейчас медведи подняли к 1.34
посмотрим. Банки наши сейчас не реагируют, сейчас ночь.Банк игры:
15к евро, 2к долларов. 530к грн в гривне до восстребования
Нервы не выдержали
9к евро продал по 29.9
Межбанк резко вниз пошол по евро и евро уже почти 1.125. Может отыграется , кто его знает. Гривна может пойти на 25.5 , придется продавать по 27-29! Банк игры:
Около 3-4к евро, около 2к долларов, 900к грн до востребования часть под 10%, другая под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!