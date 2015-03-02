Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:12
proftpd66 написав:
поменял доллары на евро по курсе :
29.97/26.67
1.123
сейчас медведи подняли к 1.34
посмотрим. Банки наши сейчас не реагируют, сейчас ночь.Банк игры:
15к евро, 2к долларов. 530к грн в гривне до восстребования
Нервы не выдержали
9к евро продал по 29.9
Межбанк резко вниз пошол по евро и евро уже почти 1.125. Может отыграется , кто его знает. Гривна может пойти на 25.5 , придется продавать по 27-29! Банк игры:
Около 3-4к евро, около 2к долларов, 900к грн до востребования часть под 10%, другая под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:48
Поспешил продавать евро по 1.128
Но так как предполагалось что ревальвация гривны нивелирует разницу по евро . Евро было, 1.14 но курс остаётся около 30.
НБУ покупает по 26,6 все из рынка . Провала курса нету .
Евро вряд-ли будет 1,2. Максимум 1,15.
Подсказывайте
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:16
Ошибочно продал еще бакс по 26.67. Можно было бы дороже.
Выплаты 24.06 и 01.07 и 08.07
Погашения 8.07 и 9.07
Могут налить НДС, но ипморта мало. Лить некуда.
Думаю будет просадка между 20.06 и 06.07 на 26.2-26.6
В это время можно купить баксы и смотреть как буду нерезы себя вести до и после
по евро не известно. 1.12 был, 1.1239
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:04
Я купил ранее 10к$ по 26.65
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:06
перед отставкой купил 10к$ по 26.78 (кажется, не помню или по 26.76)
и 10к евро по 29.92 кажется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:24
И продал по ~17к$ 26.92 (больше не успел)
И продал ~7к евро по 30.22 (один из высоки курсов евро)
правильно или нет, будет видно.
Банк игры:
Около 4.6к евро, около 7.5к долларов, 600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:03
остаток на овернайт (до восстребования)
100+2400+290+255+2485+200(за долларой)= 5730от 06.06 до 06.07:
10000*26.92-10000*26.65 = 2700
7000*30.22-7000*29.92 = 2100
8000*26.92-8000*26.78 = 1120
2700+2100+1120 = 5920
5920+5730=11650 дивиденды.
процент
11650 % 1000000 = 1.17% в месяц1.17*12 = 14.04% до востребования.Я использовал НЕ всю сумму
30%
1000000 - 300000 = 700.000
11650 % 700.000 = 1.66% в месяц1.66 * 12% = 19.92% до востребования.
Чтобы это получить нужен срочный депозит в 24.5% без вычетки налогов!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:27
Qwerty написав:
Вже видно?! Чи ще поки в роздумах?!
Proofy написав:
ну а что сейчас? только не задним числом
я купил евро по 26.7 зимой и продал по 30.
И доллары 300к грн продал по 28, купил по 26.65. Продал по 26.92
Сейчас есть актив: 15%(12%) до Ноября УкрГаз. Другое 12%(10%)-10%(8%). Можно подсчитать, что убыток будет при курсе больше чем 30.5. (я уже считал минимум 3-4 раза в этой теме)Если Вы смотрели и читали мою тем
у, то было погашение 6-8 числа.
Я хочу купить акции завода мироновского, курица-хлебозавод. Мне нужна гривна. Без гемора можно гривнами купить на укр бирже. Думаю купить злотыми, долларами или гривнами.ЖДУ чтобы продать по 27.1 и ждать 26.2 или 25.5
Инвестор: proftp66
Управляющий: proftp66Присоеденятесь. Банк игры:
Около 4.6-7.6к евро,
около 9к долларов, (успел поменять по 26.78)
550-600к грн до востребования часть под 8%, другая под 5%
В бизнесе неликвид лежит: ~3-4к$ - 3-7% годовых.
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:33
proftpd66 написав:
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Это в какие такие игры вы играете, я извиняюсь? Что за товар, если не секрет?
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sergiylfc
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Додано: Пон 13 лип, 2020 23:43
sergiylfc написав: proftpd66 написав:
Купил еще товара на 800$ под 50% годовых в долларах.
Это в какие такие игры вы играете, я извиняюсь? Что за товар, если не секрет?
Я купил и оптом хочу продал. Бизнес, на то и бизнес, что такую информацию не могу разглашать. Извините. Примерно 20%-45% годовых, смотря как получится продать и кому, и когда.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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