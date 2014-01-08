Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:03
5к$ продал по 27.02. Наверное ошибочно, в ветке ДС, написано что банки спекулируют, попрут на 27.50, если не выйдет НБУ.
При подсчете, я хочу использовать актив - 15% в УкрГаз до Декабря/Ноября. С вычеткой налогов - 12%. Критичный курс - 30.5. А максимум может быть 27.5-28.5
Есть интересный момент про евро:
viewtopic.php?p=5014487#p5014487
ДУБЛЬ:
Раньше 4% давал УкрГаз до восстребования. У меня до сих пор 4%.
от 1.08-1.14=6% + 3.2%
9.2%
от 1.08-1.24=16% + 3.2%
19.2%
И кстати, я купил по такой цене. 4% в газе не всегда было.
Получается что евро можно было держать. но 4% овернайт уже нету. Может быть можно спекулировать чем-то на фонде в европе.
И по гривне:
Крупные погашения, точнее средний поагшения 29Июля, 5 Авсгута по 15млрд.
И 2-3 погашения до конца года. Погашений крупных уже не будет до конца года.
В Сентябре еврооблигации.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:13
Купил 8.5к по 27.88. Цель продать 27.95-28.2
Посмотрим
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есть евро по 29.9 купленное и цель сливать буду по 32.3+. Итого 2.5+грн прибыль
В понедельник был очень занят и болел, кажется над было брать бакс по 27.3-27.4 и потом продать по 27.95
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
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