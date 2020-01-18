У 2020 році в Україні двічі збільшиться розмір мінімальної пенсії.
Дивися повний текст Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати надбавку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56
Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії підвищать двічі: українцям розповіли, коли чекати надбавку.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56
Подымать необходимо все пенсии без исключения, напр. в марте на 10 %, а не только минимальную. Прописать все в законе, одном для всех, в т.ч. военных, полиции и закрыть тему для популистов
|