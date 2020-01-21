Міністерство фінансів України розпочало підготовку до першого в 2020 році випуску єврооблігацій.
Дивися повний текст Україна готується випустити нові євробонди строком на 10 років - Мінфін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:11
Україна готується випустити нові євробонди строком на 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готується випустити нові євробонди строком на 10 років - Мінфін.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:12
Хорошие новости. Они дополняют и выплывают из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год.
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:09
Чтобы выплачивать проценты пришлось не им? И так экономика может не переживать того, что они наделали с ОВГЗ, так они решили еще бомбануть по стране евробондами.
|