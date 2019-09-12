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Ищу ментора, инвестора
в недвижимость

Ищу ментора, инвестора в недвижимость
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:09

Ищу ментора, инвестора в недвижимость

Давно уже ищу ментора по инвестированию в недвижимость. Провожу более 8 часов в день изучая данную область. Но не все знания есть в открытом доступе, а которые хочу пройти стоят от 10 000$ (которых у меня нет). Мне 25, из Киева, был директором по маркетингу в международной компании, сооснователем it стартапа. А сейчас работаю в такси за 1500-2000$ в мес. Нет толком связей, денег, опыта и собственности. Но есть большое желание. stan1609islav@gmail.com 0634151680
halstex
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:31

halstex Так что вам конкретно надо?
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:56

Хочу покупать недвижку без денег. Я не имею представления как работать с банками, правильно составлять договора, производить оценку,повышать капитализацию,привлекать инвестиции... Иногда это нужен просто совет, а порой и руководство. Хочу сэкономить время и не наделать глупостей..
halstex
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 01:57

Если давно ищете, может и нет вовсе таких "менторов" :)

Знания и навыки у ментора должны работать на уровне "нейросети" (бессознательный уровень), а словесные конструкции помогут только для понимания человека, уже имеющего схожий опыт. Практически во всех случаях, вам только будет казаться, что понимаете этого "ментора".

В Украине нечего ловить на недвиге в ближайшие годы, и с такой учетной ставкой здесь не будет халявных, денег в принципе.

Если хотите строить дела на заемные средства, выбирайтесь в западную европу, здесь кризис идей, людей итп, хоть его особо никто не видит, кто с этим не столкнулся. Деньги уже перестали делать деньги. Поэтому рынок недвиги - это скорее консервативное средство против инфляции, для "жуков-накопителей".

Может я отстал от жизни, конечно, у молодежи сейчас "инфобизнес" в почете, где утверждается что имея нужную информацию достигнешь всего и вся... Я знаю просто немеряно всего и обо всем (очень много лет работаю топ-менеджером в компании с нуля ставшей номер один в мире в своей отрасли, успешно рубимся с американскими и европейскими корпорациями, и этим мой опыт не ограничивается) , но поверьте, что это фигня всё если не понимаешь чего хочешь ты сам, просто путь к депрессии. Личные навыки и понимание себя намного ценнее любых знаний. Да и связи без этого тоже будут некачественными :)

Попробуйте понять свои желания и способности и стройте уже сейчас свою собственную схему жить, не цепляясь за такие понятия как "инвестирование в недвижимость". Спрашивайте себя постоянно, чего я хочу, на самом деле? Если ответ будет предполагать какую-то психологическую рекцию окружающих на реализаацию вашего желания, то оно 100% не ваше :)

Сорри, если не в тему.
Astacus
 
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