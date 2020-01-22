"А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів", - стверджує автор петиції.
Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58
В Україні вимагають скасувати нові монети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:13
Re: В Україні вимагають скасувати нові монети
Та це емоції - в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню . Щоб їх розділити - треба дуже уважно дивитися . Треба або інший колір , або іншу форму .
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:28
Колличество набранных голосов за этот "пустой звон" говорит само за себя.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45
Re: В Україні вимагають скасувати нові монети
Логичнее было бы не монеты вводить, а сделать хорошие пластиковые банкноты, которые не так изнашиваются, не рвутся, не горят и т.д. - как в Австралии, Канаде, Новой Зеландии. И подделать их тоже будет намного сложнее, чем просто бумажные.
Другой вопрос - насколько это экономически целесообразно для наших 1 и 2 гривен.
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:02
Согласен монеты вышли неудачные, неудобные, одинаковые, выпадают из рук даже в той же маршрутке.
Бумажные и то намного удобней.
Я уже писал неоднократно в комментариях.
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06
Re: В Україні вимагають скасувати нові монети
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:13
Потрібні термінали в транспорті, зайшов картою розрахувався і все, а то оці передайте за проїз просто жесть (на днях їхав у маршрутці, емоції не з найкращих))
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