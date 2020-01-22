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В Україні вимагають
скасувати нові монети

В Україні вимагають скасувати нові монети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58

В Україні вимагають скасувати нові монети

Пропонуємо до обговорення:
"А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів", - стверджує автор петиції.

Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:13

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Та це емоції - в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню . Щоб їх розділити - треба дуже уважно дивитися . Треба або інший колір , або іншу форму .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:28

Колличество набранных голосов за этот "пустой звон" говорит само за себя.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Логичнее было бы не монеты вводить, а сделать хорошие пластиковые банкноты, которые не так изнашиваются, не рвутся, не горят и т.д. - как в Австралии, Канаде, Новой Зеландии. И подделать их тоже будет намного сложнее, чем просто бумажные.
Другой вопрос - насколько это экономически целесообразно для наших 1 и 2 гривен.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:02

Согласен монеты вышли неудачные, неудобные, одинаковые, выпадают из рук даже в той же маршрутке.
Бумажные и то намного удобней.
Я уже писал неоднократно в комментариях.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

  Puente написав:в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню


так и есть
это и раздражает
не хватило мозгов хотя бы по диаметру заметно отличить...
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:13

Потрібні термінали в транспорті, зайшов картою розрахувався і все, а то оці передайте за проїз просто жесть (на днях їхав у маршрутці, емоції не з найкращих))
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:39

Період накопичення первинного капіталу закінчився і пора " обрубати хвости". На мою думку, настав час повністю відмовитися від готівкових розрахунків на території України, вживляючи електронні чіпи ідентифікації. Зараз найкращий час, пересічні не віддупляться. Нечіпованими можуть бути тільки держслужбовці найвищих рангів і власники капілу більше певної величини (напр. 10 лимонів) і члени їхніх сімей. Подам петицію.
awant
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:06

2 гривны можно было сделать и больше
andrey7-01
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