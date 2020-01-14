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Уряд готує на весну пакет
законопроєктів щодо спрощення...

Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06

Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06

Лучше бы не "пакет" а один нормальный.
А то получиться как всегда - пакетовмного а толку никакого
blueiceua
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