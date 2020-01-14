Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06
Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податків - Гончарук.
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:06
Лучше бы не "пакет" а один нормальный.
А то получиться как всегда - пакетовмного а толку никакого
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