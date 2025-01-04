Компанія Volvo розпочала випробування нового електричного седана ES60, який стане компактнішою альтернативою флагманській моделі ES90. Прототип авто вже помітили у камуфляжі на дорогах Швеції.
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Volvo готує конкурента Tesla Model 3
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Додано: Чет 24 лип, 2025 07:44
Volvo готує конкурента Tesla Model 3
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Volvo готує конкурента Tesla Model 3
Додано: Чет 24 лип, 2025 07:45
Так, канадієц отрмав порцію жаху від флагманської моделі, здихаться не може:
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