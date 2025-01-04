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Volvo готує конкурента
Tesla Model 3

Volvo готує конкурента Tesla Model 3
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 07:44

Volvo готує конкурента Tesla Model 3

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo розпочала випробування нового електричного седана ES60, який стане компактнішою альтернативою флагманській моделі ES90. Прототип авто вже помітили у камуфляжі на дорогах Швеції.

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Volvo готує конкурента Tesla Model 3
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Так, канадієц отрмав порцію жаху від флагманської моделі, здихаться не може:
https://www.myvolvoex90.com/
efim_obukhov
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