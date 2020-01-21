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Держстат пояснив розбіжності в
даних щодо населення України

Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:04

Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України

Пропонуємо до обговорення:
Дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" дещо відрізняються від даних, які щомісяця публікує Державна служба статистики. Про це заявив голова Держстату Ігор Вернер на презентації проекту.

Дивися повний текст Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України.
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