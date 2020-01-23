Дубілет назвав головні причини скорочення населення в...
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Галина441 написав:Мне интересно, перепись велась с учетом востока и крыма??? 37 мил-в это с ними???
Это без них. Но кто-то надеется на возвращение Крыма вообще и Донбасса в обозримом будущем?
А що, хтось вже втратив надію?
Надежда это хорошо, а кроме этого что-то еще есть? К сожалению, пока даже по возвращению Донбасса реальных подвижек не видно, а про Крым и говорить не стоит. Можно, конечно, ждать пока рашка развалится, но в этом случае почему-то вспоминается пословица - "пока толстый сохнет..." ну и далее по тексту
Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники. Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.
Скромный вброс:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники. Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.
У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам. Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды"
Rainbow написав:Садочки та школи повинні бути безкоштовні + обіди для дітей + зошити/ручки/підручники. Щоб кожну дитину "нянчили" та ростили здоровою, незалежно від доходів батьків.
У нас страна а не свиноферма. Во всем цивилизованном мире люди планируют семьи и выделяют на детей существенный процент семейного бюджета. Шара это поощрение рождаемости у отбросов общества, что несомненно ухудшит криминальную обстановку и усилить желание нормальных людей уехать их страны. Даже коммунистический Вьетнам ушел от практики поощрять рождаемость нищебродов по очевидным причинам. Я аж прям представил "дорогая давай заведем ребенка, т.к в школе дают шаровые тетрадки и обеды"
А чтобы поощрять рождаемость у "ненищебродов" нужно ввести налог на детей?
Вы и в самом деле не видите разницы между немонетизируемыми льготами типа бесплатных обедов и медсестер в школе и выплатами, которые выдаются наличными?