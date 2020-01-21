Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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freeze написав:Можно сформулировать другими терминами, что прогрессивное налогообложение, льготы, субсидии - это всего лишь нужное для функционирования государства перераспределение налоговых поступлений с целью снятия социальной напряженности и устойчивости функционирования государства.
Так и есть, это собственно часть задач фискальной системы и фискальной политики. Вопрос в том, что нужно найти ту разумную границу, где это перераспределение переходит в популизм, а кроме того, это уже мое субъективное мнение - фискальная система должна быть простой настолько, насколько это возможно, потому имхо лучше вводить налоговые льготы отдельным категориям, чем возводить сложную прогрессивную систему налогообложения
Я за простое налогообложение, 18% на ЗП родилось не на пустом месте. Сложную прогрессивную систему налогообложения на ЗП мы уже проходили. Ничего хорошего из этого не получилось
В независимой Украине до 2004 г. налог на доходы физических лиц взимался в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 26.12.92 г. № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» и предусматривал следующие ставки: месячный совокупный доход в размере до 17 грн. считался не облагаемым налогом минимумом; доход от 18 до 85 грн. облагался налогом по ставке 10% суммы дохода, превышавшей размер одного не облагаемого налогом минимума; от 86 до 170 грн. — 6 грн. 80 коп. + 15% суммы, превышавшей 85 грн.; от 171 до 1020 грн. — 19 грн. 55 коп. + 20% суммы, превышавшей 170 грн.; от 1021 до 1700 грн. — 189 грн. 55 коп. + 30% суммы, превышавшей 1020 грн.; свыше 1700 грн. — 393 грн. 55 коп. + 40% суммы, превышавшей 1700 грн.
Указанные ставки налогообложения граждан едва ли можно было считать эффективными с точки зрения поступлений в госбюджет. Многие работники частных предприятий, стараясь получить большие доходы, охотно соглашались на использование субъектами предпринимательской деятельности различных «серых» и «черных» зарплатных схем. Иначе говоря, граждане получали зарплаты «в конвертах» и в качестве «бонуса» — социальную незащищенность.
Именно с тех времён и начались серые и черные ЗП А не с недавних времён
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
flyman написав:Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.
Я заметил, может ошибаюсь, что срели айтишников поддержка майдана была одна из наивысших. А как налоги платить, так нет.
Причім Майдан до зеленого маразму?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/