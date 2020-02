Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:56

M-A-X написав: flyman написав: Уже не раз пояснювалося, що "бідні ойтішнєги" працюють на багатих дядь із Ельфії. І платять їм приблизно як посудомойці в барі там. Тільки тіло його тут , а не в Ельфії. А поки тут офшора для ІТ із 5% податку на дохід, то тіла отримують гроші через рахунки ФОП. Якщо почнуть душити податками, то тіла можуть переміститися фізично до Ельфії, але дядям прийдеться платити там в 2-3 рази більше, або гроші будуть заводитися не нарахунок ФОП, а на карту Пайонір, напр. І держава отримає 0%, а не 5%. Ще тіла можуть переміститися в більш дружелюбне до ІТ середовище, Білорусь, напр.

Я заметил, может ошибаюсь, что срели айтишников поддержка майдана была одна из наивысших.

А як налоги платить, так нет.

Причім Майдан до зеленого маразму? Причім Майдан до зеленого маразму?

