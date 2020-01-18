Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення, яке знизить вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для мобільних операторів.
Дивися повний текст Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін знизив вартість ліцензій для мобільних операторів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
це капець... тарифи на моб зв'язок зростають, витрати компаній зменшуються, бюджет тріщить
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