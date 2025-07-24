|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Пропонуємо до обговорення:
Окрім державного пенсійного фонду, в Україні працюють також недержавні системи пенсійного забезпечення. Із посиланням на сттатю Finance.ua розповідаємо, що потрібно знати про НПФ та як вони працюють.
Дивися повний текст Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників
Депозитні рахунки в банках гарантуються Фондом гарантування
