Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Недержавні пенсійні фонди в
Україні: які ризики для...

Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:02

Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для...

Пропонуємо до обговорення:
Окрім державного пенсійного фонду, в Україні працюють також недержавні системи пенсійного забезпечення. Із посиланням на сттатю Finance.ua розповідаємо, що потрібно знати про НПФ та як вони працюють.

Дивися повний текст
Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:02

Депозитні рахунки в банках гарантуються Фондом гарантування
