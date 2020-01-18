У МВС запропонували запровадити для транспортних засобів з ГБО регулярне проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК).
Дивися повний текст Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:32
Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:32
Глядишь и Янукович скоро вернется, ждемс когда Беня свои вопросы порешает ;)
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:00
Единственная цель - содрать бабло с водителей. Слуги Народа - такое же ничтожество, как и все, кто был до этого.
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04
Понятно, что зеко-манда ищет все время, где бы срубить бабла, и не обидеть при этом Бенефициара. Но как они официально объясняют необходимость доп.техосмотров для авто с ГБО??? Может были случаи возгораний, взрывов или еще чего-то? Не припомню что-то...
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:30
Авто с кустарным ГБО - это безусловное зло, но причем здесь техосмотр? Уменьшить рентабельность? Или восстановить госинспекцию? Если закон от МВД то второе.
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