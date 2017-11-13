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Скупка іноземцями українських
держоблігацій може...

Скупка іноземцями українських держоблігацій може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:38

Скупка іноземцями українських держоблігацій може...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив старший аналітик "Райффайзен Банку Аваль" Михайло Ребрик.

Дивися повний текст Скупка іноземцями українських держоблігацій може зміцнити гривню - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:38

Укрепить гривну может только экономика.Всё остальное для лохтората.
sena_2008atp
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