Таку думку висловив старший аналітик "Райффайзен Банку Аваль" Михайло Ребрик.
Дивися повний текст Скупка іноземцями українських держоблігацій може зміцнити гривню - експерт.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:38
Скупка іноземцями українських держоблігацій може...
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Дивися повний текст Скупка іноземцями українських держоблігацій може зміцнити гривню - експерт.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:10
осталось найти других аналитиков,которые расскажут как выплаты процентов по этим облигациям сделают гривну крепче доллара.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:55
Продавати довгострокові 7-річні ОВДП - дуже розумний хід. Через 7 років Членограй Оманський та його гоп-компанія вже будуть не при справі, і погашати боргові зобов'язання по ОВДП доведеться наступній владі. Мені зараз Україна нагадує наркомана, який випросив у дилера в борг дозу, ширнувся і кайфує, стараючись не думати, що завтра настане ломка + треба буде десь шукати гроші щоби повернути борг.
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