Скупка іноземцями українських держоблігацій може...

Додано: Пон 27 січ, 2020 16:20

ssnet написав: sena_2008atp написав: Укрепить гривну может только реанимация экономики,всё остальное от лукавого. Укрепить гривну может только реанимация экономики,всё остальное от лукавого.

Это как, поясните Накинуть олигархам деньжат или построить гос завод, на который поставить смотрящего на 100500 денег зарплаты ? Може снизить налоги и сдерживать голодные бунты. пока кто-то рискнет вложится в наш лохотрон ? Это как, пояснитеНакинуть олигархам деньжат или построить гос завод, на который поставить смотрящего на 100500 денег зарплаты ? Може снизить налоги и сдерживать голодные бунты. пока кто-то рискнет вложится в наш лохотрон ?

1. Не считаете их реальными производителями - тогда полная проверка "инвестиционных обязательств"2. Национализация. где криминал сотворил критические фазы.3. Для "смотрящих есть телефонные столбы" - работать только некому. А официально регуляторный фактор это гривна.4. Налоги кто-то и за чем то прописывал, с расчётом, что грабить не будут, что в наших условиях не существует.5. Странным образом царёво "нацарёванное криминальным путём" - не национализировано, а вырезаны заводы на металлолом.(при чём заводы с оборонки.)6. Паровозы вырезаны на металлолом - покупают тепловозы амеровские в Казахстане собранные - шахты до сих пор насильно банкротят, углекопы З/П за 15 год ещё не все получили. Паровоз на угле обошелся бы дороже амеровского паровоза? Или это кому то выгодно?7. казённые шахты до сих пор насильно банкротят - топить зимой нечем? У них -не мёрзнет вы же и платите.............................Батенька, так где внутренний Враг?Что изаняет украинцев с Украины?