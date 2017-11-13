Скупка іноземцями українських держоблігацій може...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:54
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:20
1. Не считаете их реальными производителями - тогда полная проверка "инвестиционных обязательств"
2. Национализация. где криминал сотворил критические фазы.
3. Для "смотрящих есть телефонные столбы" - работать только некому. А официально регуляторный фактор это гривна.
4. Налоги кто-то и за чем то прописывал, с расчётом, что грабить не будут, что в наших условиях не существует.
5. Странным образом царёво "нацарёванное криминальным путём" - не национализировано, а вырезаны заводы на металлолом.(при чём заводы с оборонки.)
6. Паровозы вырезаны на металлолом - покупают тепловозы амеровские в Казахстане собранные - шахты до сих пор насильно банкротят, углекопы З/П за 15 год ещё не все получили. Паровоз на угле обошелся бы дороже амеровского паровоза? Или это кому то выгодно?
7. казённые шахты до сих пор насильно банкротят - топить зимой нечем? У них -не мёрзнет вы же и платите.
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Батенька, так где внутренний Враг?
Что изаняет украинцев с Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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