Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

Додано: Пон 27 січ, 2020 16:33

я не понял почему за доставку будет фиксированная сума ? допустим я потребляю в одном месяце 1 кубометр в другом 5 кубометров а в третьем внимание 0 кубометров , зачем я в третьем месяце я должен платить за доставку если не было доставки ?

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа