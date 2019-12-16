не подсказывайте !
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:26
не подсказывайте !
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:33
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
я не понял почему за доставку будет фиксированная сума ? допустим я потребляю в одном месяце 1 кубометр в другом 5 кубометров а в третьем внимание 0 кубометров , зачем я в третьем месяце я должен платить за доставку если не было доставки ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45
Затем, что "содержание" трубы не зависит (до определенных объемов) от количества газа, переданного по этой трубе.
При среднемесячном потреблении в два куба -- от газа выгоднее отключиться.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:51
Они же считают за прошлый год по потреблению, за текущий год пересчитают в следующем. К тому же уже за этот месяц до 20 числа нужно было оплатить, а мы тут разговоры разговариваем.
Утром деньги, вечером стулья.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:26
К примеру 10млн домохозяйств-это столко же бланков и 5грн комиссии за оплату в банке, банковская система обогатится на доп 50млн гривен в месяц
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:30
а как быть с коэффициентом, который нам дочисляют каждый месяц, эксперт молчит???
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:54
Повторяется история с договором на поставку газа из РФ. Условие бери или плати, которое распространили только на доставку газа. Надо подавать в европейский суд, чтоб отменили.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:00
Здраствуите получяецса что за доставку плотим мы ,а за то что ихния труба проходит через мой огород кто платит ?Должны за транзит нам а нас тысечи.
|